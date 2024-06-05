全台最具指標性的「台北國際食品展」，將於本月26日至29日在台北南港展覽館舉辦，雲林縣以「雲林良品，必屬精品」為主打，由雲林縣長張麗善攜手縣內18家優質廠商參展，5日在縣府大廳舉辦行前記者會，展現雲林美麗土地與友善農民所產出的優質安全農特產品，讓「雲林良品」邁向國際。

展前記者會由參展廠商提前曝光各種「雲林良品」，在舞蹈團熱鬧開場後，張麗善開啟18家優質廠商的精美禮盒，象徵帶領「雲林良品」前進食品展邁向國際，希望在食品展中，展現雲林美食多元的深度，推廣精緻農業的成果，讓雲林優質農特產品更廣為人知，帶領廠商創造更多商機。

張麗善表示，台北國際食品展屬於B To B的專業展，以專業買家及同業為主，許多廠商在參展後獲得國內外企業青睞，訂單不斷，成為打開海外市場的契機，跟隨雲林縣政府的腳步邁向國際舞台。「雲林良品」擁有完備的電子商務等多元行銷體系，具有強勢競爭力，期盼在台北國際食品展拓展無限商機。

張麗善提到，本次參展廠品相當多元，包含美味鮮豆包、芋泥貢鴨、烏骨滴雞精、鮮芋漿、濁水米醬禮盒、黑豆蛋白粉、CPAG咖啡、鳳梨鮮果萃、纖米餅、烏魚子、寺上好米、台灣莊園咖啡豆、日曬蔬果麵、黃金醬筍、溫體鮮雞精等，琳琅滿目的品項，勢必讓國內外買家耳目一新。

縣農業處長魏勝德指出，4天展期中，特別邀請廚師與營養師，以現代人最注重的便利性及營養性，教導民眾以「雲林良品」製作出美味料理；每天並安排試吃體驗及互動有獎問答等活動，讓國內外買主與參觀民眾可以近距離了解「雲林良品」特色。