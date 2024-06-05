北部地區一名男子擔心孕妻因先天疾病活不久，上交友網站找小三，並多次相約發生性行為，妻子得知後向小三提告求償40萬元。台北地方法院調查後，判小三應給付30萬元。可上訴。

人妻主張，丈夫2019年透過交友軟體找小三，兩人互稱「老公」、「老婆」、「親愛的」，更在2020年4月至7月在飯店、旅社發生9次性行為。她因丈夫和小三發生金錢糾紛挨告，收到檢方的不訴書之後才知悉丈夫外遇。

人妻認為，小三明知道丈夫是已婚身分，且她已經懷孕，丈夫也會陪同產檢，仍主動相約發生性行為，造成她精神上痛苦，侵害配偶權，請求小三賠償40萬元。

男子證稱，和小三之間是男女朋友關係，交往初期對方知道他已婚，仍要求一直見面，他約小三逛家樂福，但女方只想約在旅館、按摩店見面並發生關係。

法院查出，男子曾傳訊息給小三稱「我老婆懷孕已經12週了，20週開始她原有的重大疾病血壓部分風險會變高」、「因她親哥哥也得同樣的病，發病到死亡只有10天，我擔心我老婆在沒有孩子的前提下，也步上她哥哥後塵，那我以後怎麼辦？為了分散可能的風險，所以才會上交友網站認識、認識。」

法院認定，小三早已知悉男子已婚，卻仍侵害人妻的配偶權，審酌後判決小三應給付30萬元。