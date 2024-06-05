「時代雜誌」（TIME）4日刊出美國總統拜登的專訪，拜登在專訪中火力全開，稱中國大陸的經濟「處於崩潰邊緣」，更砲轟一帶一路倡議「討人厭」。

綜合美媒AXIOS、市場觀察（Market Watch）報導，拜登在專訪中被問及，若順利連任，第二任期中的目標有哪些，關於印太部分，拜登說：「大家都在談論中國有多強大？但你要和習近平和其他國家交換位置嗎？」

拜登稱，中國大陸人口老化，「老到無法工作」，而且中國社會「仇外」，稱中國經濟「處於崩潰邊緣」，「他們的經濟蓬勃發展？得了吧」。

市場觀察（Market Watch）評論，拜登此言暗示，中國社會因為「仇外」，因此無法仰賴移民。

拜登在專訪尾聲中被問及，中國是否利用AI或其他方式干預美國大選？他回應有證據顯示「干預正在發生」，「我認為中國介入會有利益」。

他接著談及「一帶一路」倡議，稱一帶一路已變成「討人厭的墳墓倡議」（nuisance graveyard initiative），駁斥媒體所寫一帶一路幫助中國在全球「突破」、與美國及俄羅斯競爭影響力的說法，「他們在哪裡突破了？看看在非洲發生的事」。