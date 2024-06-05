福華飯店集團5日宣布由集團第三代成員廖瑞遠（Peter Liao）接任台北福華大飯店新任董事長，成立40周年的福華也將於2025年2月進行內部改裝，並預計於2026年中成為台灣首家萬豪國際集團旗下 「傲途格精選酒店」，掛牌更名為「台北福華大飯店，傲途格精選（The Howard Taipei, Autograph Collection）」

廖瑞遠表示，將與董監事們並肩引領邁入四十週年的台北福華迎接新時代，在肩負將於2025年2月啟動的改裝計畫同時，也會全方位為接軌萬豪體系展開積極籌備，從硬體升級、人才轉型到品牌打造，以台灣在地文化為底蘊，展望國際市場。

廖瑞遠自小於美國求學，承襲有台灣現代版畫先驅之稱的父親廖修平在藝術領域的興趣與專長，自密西根大學建築學士畢業、取得耶魯大學建築學碩士學位後，成為紐約執業的專業建築師超過20年，專業領域包含工程營造、成本控管與團隊管理，主要負責項目包括私人住宅、豪華公寓和住宅大樓，也曾在建築大師Richard Meier的事務所任職，並參與被譽為建築巨作的「紐約685 FIRST AVENUE」、台北信義區豪宅大樓「琢白（55 Timeless）」及台中的白朗峰（Yang Ma Tower）」等多個國際建案。

憑藉著豐富的國際建築經驗，廖瑞遠將結合自身專業投入於此次的轉型計畫，包括與萬豪集團與跨國設計團隊合作，結合福華獨有的台灣文化元素和時下風格趨勢，期許透過嶄新的硬體規格和品牌形象，拓展更多新世代客群，同時，廖瑞遠也將秉持創辦人廖欽福「The Finest」的品牌初衷，親率團隊進行人才培訓與國際密切接軌，並培養團隊成員透過傳遞福華故事和回憶，與客人建立情感連結，將深耕台灣近半世紀的在地品牌引領進入下一個四十年。

創立於1984年的台北福華大飯店，將於2025年2月進行內部改裝，並預計於2026年中成為台灣首家萬豪國際集團旗下 「傲途格精選酒店」，提供約600間客房、中餐廳、24小時全天候異國料理餐廳、多功能Ideas Lab創新商務會議中心與游泳池等豐富設施，積極搶攻國際客與大型商務會展市場。