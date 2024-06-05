台中中科公園「夏日戲水區」將於15日開放。（台中市觀旅局提供）

台中潭雅神綠園道全長約13.1公里，每年超過300萬遊客人次到此騎乘遊憩，終點中科公園「夏日戲水區」更是大受歡迎。台中市觀旅局表示，戲水區將於15日開放，許多大小朋友已摩拳擦掌，準備大玩特玩；大安濱海遊客中心附設戶外戲水池則已敞開大門接客，歡迎大家清涼一「夏」。

觀旅局指出，中科公園「夏日戲水區」有水霧水幕噴水設施、隧道噴泉、火山噴泉、葉子噴柱及2座噴水槍等戲水設施，一旁貼心設置驛站供更衣淋浴，提升親子使用的安全及舒適性。

觀旅局表示，潭雅神綠園道戲水區全部免費，預計開放至9月1日止，開放時間為每周六、日上午10時至下午4時30分，每整點及半點鐘各放水10分鐘，提醒遊客戲水區內禁止飲食及奔跑，也請勿以眼睛探看噴水孔，避免危險。

另大安濱海遊客中心附設有戶外戲水池，6月起至8月對外開放給所有遊客，讓前來大安濱海遊玩的民眾除了海灘外還有一處親水的空間可使用，大小朋友都可以盡情戲水。

大安濱海遊客中心附設戶外戲水池今年起開始收取門票費，可抵園區消費，上午8時至下午5時開放，每周二公休。觀旅局呼籲民眾共同愛護戲水設施，讓所有大小朋友都能安心使用，歡迎民眾消暑一「夏」。

觀旅局補充說明，為保護自行車騎士和散步民眾的安全，近年觀旅局除持續改善潭雅神綠園道沿線自行車道的人行道，落實人車分道，也積極宣導散步民眾應在專用人行道上行走，保障自身及自行車騎士安全。