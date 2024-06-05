台灣玉山科技協會昨（4）日舉辦第十二屆第一次會員代表大會，由理事長童子賢主持，會中順利通過相關議案及第十二屆理監事當選名單。此外，大會並邀請到台灣玉山科技協會創會理事長劉兆玄擔仼致詞貴賓，中央研究院院長廖俊智及龍應台文化基金會董事長龍應台進行專題演講，講題分別為「台灣淨零排碳的科技選項」和「科技島上有部落」。

童子賢致詞時表示，在過去一年，台灣玉山科技協會與各界友好單位共同舉辦多場論壇，包括一系列淨零城市、綠色製造、智慧城市等主題論壇。針對AI、ESG、淨零碳排等重要趨勢，邀集各界領導廠商分享應用經驗，探討相關企業風險及因應策略等等。這些公開對外的論壇活動至少20場，尚不包括非正式的拜訪交流，突顯會員間往來熱絡，展現玉山科技協會彼此交流的熱情，也充分發揮知識分享平台的角色。

童子賢說，他最近多次公開倡議能源政策，無論是反核人士的指教與建議，或是產學界的肯定與支持，讓各界能正視能源政策議題是一件好事。不只是近期受關注的能源政策，其實台灣社會在多元包容、社會正義與性別平權等層面都在進步，即使各方經常意見分歧，但多元意見的表達也幫助消弭了些許社會壓力。台灣「有容乃大，海納百川」的特質是讓社會進步、科技業在世界佔有一席之地的關鍵，這都是台灣美好的一面，值得珍惜，這也是台灣玉山科技協會成立的精神及宗旨。

劉兆玄致詞表示，早年去國外留學的學生在畢業後通常留在國外企業工作或是自行創業。當時世界有許多全球性組織，卻沒有華人創辦的平台。在當時台灣駐美科學組組長莊以德的推動下，美西玉山科技協會於1990年正式成立，隨後陸續在美國和加拿大以華人為經濟圈的地區成立多個分會，而台灣玉山科技協會為第11個分會，成為海內外人才、技術和資金的交流中心、知識經濟的平台。

中央研究院院長廖俊智以「台灣淨零排碳的科技選項」為題給予演講。他認為，開發零碳電力有很多科技選項，台灣在投入研發資源的安排及優先順序變得極其重要。因此，中研院已擷取出五項技術，包括高效太陽光電、去碳燃氫、地熱、海洋能及生質碳匯。此五項技術皆具可行性，一旦研發成功，將會為台灣帶來巨大效益。

龍應台則以「科技島上有部落」為題，點出她所看見的台灣生態問題，指出如果台灣繼續重城市，輕鄉村；重經濟，輕生態；重工業，輕農業；重國際能量而輕庶民幸福，恐怕很難永續，而這值得科技產業的推動者關注。