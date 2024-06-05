經濟部於InnoVEX中，集結國內21家新創團隊打造TREE新創主題館，展示來自法人單位包括工研院、金屬中心及臺灣大學、臺南大學、臺北科技大學等參與科研成果價值創造計畫（價創2.0）之精選厚創新團隊成果。工研院衍生的新創公司起而行綠能也報喜，繼2023年成功完成A輪募資5.7億後，已規劃在明年掛牌上市。

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，近年來藉由TREE計畫（科專事業化生態系推動計畫，Taiwan Research-Institute Entrepreneur Ecosystem Program）及價創2.0計畫的推動，透過創業課程、海外訓練、業師輔導等推動手法，鼓勵法人科專及學研成果逐步成立衍生新創公司，催生未來新興產業。三年來培育的52家新創公司中，有11億的募資成果都超過億元，累計已超過50億元投資挹注。

起而行綠能在電動車充電樁、雲充電管理服務平台擁有一條龍完整解決方案，在臺灣電動車充電樁市場市占前三。起而行綠能董事長簡金品表示，起而行綠能在電動車充電樁及雲充電管理服務平台產品完整度居領先全臺，能提供客製化完整充電解決方案，從設備、設計、施工、營運及保修一條龍的服務，團隊來自工研院，也與重要策略夥伴士林電機、和泰集團一同發展國內外充電樁商機。

鴻躉公司執行長洪嘉聰表示，在產業技術司及國科會的支持下，因應全球淨零永續趨勢，鴻躉所研發以物理方式全自動化進行拆解的太陽能光電板回收技術，十分受到國際市場肯定。一站式全自動光電板完全回收設備，可達到近100％的高回收率，並完整紀錄每一光電板的回收處理歷程，自動產生回收履歷成為ESG的最佳證明。

同時頒發今年度「經濟部研究機構創業潛力獎」，首獎由赫侖團隊之工業機器人自動化核心軟體技術獲得，該技術具備3D動態介面、製程工單、機器人感測器通訊控制、模組化拖拉式流程等功能，提升機器人系統彈性製造能力，能克服工件和環境變異。貳獎由豐測科技團隊之毫米波檢測開發平台獲得，參獎則是由奇妙水循環材料團隊之高值化回收處理廢輪胎技術獲得。