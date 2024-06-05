在端午節前，蔡衍明愛心基金會今天（5日）啟動「送愛到頭城 2024端午慰問活動」，每戶致贈5000元慰問金，有50戶弱勢家庭受惠，蔡衍明愛心基金會期盼，能稍解弱勢家庭的燃眉之急，也希望能讓大家有過節的感覺。

蔡衍明愛心基金會今天前往頭城鎮頂埔地區慰問弱勢戶，頂埔里長宋來泉說，頂埔里人口約有1200人，但在地工作稀缺，年輕人多在外打拚，頂埔里有不少獨居長者或生活備極艱辛的弱勢戶。

弱勢戶之一沈姓男子剛出生時，就因病導致行動不便，沈父、沈母照顧他逾30年，隨雙親年紀愈來愈大，工作機會愈來愈少，讓沈家生活日益拮据，沈男所需的醫療用品等支出，也讓二老身心俱疲。

沈父說，年輕時他從事木工，多年前因胃穿孔而影響工作，現在一家只能仰賴政府補助或鄉親幫忙，謝謝蔡衍明愛心基金會的慰問與善舉，讓他們可以稍稍喘口氣。弱勢戶之一邱先生，因自幼患有小兒麻痺，無法從事勞力工作，僅靠政府每月給予5000元補助度日，又要支付房租，也是基金會協助的對象。

頭城鎮民代表會主席楊碧村說，謝謝蔡董事長照顧偏遠地區的鄉親，這次慰問的50戶生活都相當辛苦，甚至要在端午節買顆粽過節都沒辦法。他說，別看社會在進步，但沒錢的人還是沒錢，弱勢戶往往連生活基本開支都不夠，存摺連1000元都沒有，蔡衍明愛心基金會的5000元慰問金，對弱勢戶來說「感覺像忽然在過年似的！」

蔡衍明愛心基金會課長周哲仁說，蔡衍明董事長重視家庭倫理、團圓的觀念，也深知有不少鄉親生活過得並不如意，因此在端午、中秋、春節前都會啟動慰問，在佳節前給個紅包，表達蔡董事長的慰問之意，也期盼受助的對象可以展顏歡笑，安心過節。