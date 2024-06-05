國民黨、民眾黨聯手推動修正《財劃法》，立法院財政委員會日前也舉行「財政收支劃分法修正草案」公聽會，對此南投縣長許淑華認為，多數縣市對修正《財劃法》都有共識，相信能水到渠成，透過修法讓中央將資源重新分配，偏鄉縣市獲得較多的資源，有助於消弭城鄉差距。

賴清德總統過去擔任行政院長時，也曾提出修改《財劃法》，讓各縣市能均衡發展，若以目前中央的財源畫分，六都拿逾60％的財政預算，其餘才分配給六都以外十多個縣市，加上地方稅收比較少，若要從事建設比較辛苦，也會造成人口不斷往都會區移動，城鄉無法平均發展，城鄉差距愈來愈大，

過去縣市政府沒有共識，讓《財劃法》修正案擱置，目前多數縣市都支持修訂《財劃法》，相信修訂案能水到渠成，她也樂觀其成，希望透過修法讓中央將資源重新分配，南投縣等偏鄉縣市獲得比較多的資源，基礎建設也能更完善，有助於消弭城鄉差距。