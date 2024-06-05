2024台北電腦展（Computex 2024）吸引國際大咖來台，包括輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰等先後抵達台灣參展，繼黃仁勳上週在台菜餐廳宴請供應鏈後，蘇姿丰昨晚也在下榻的文華東方酒店宴請夥伴，宴請每桌價格較上週黃仁勳請客高出十倍。

綜合媒體報導，蘇姿丰昨晚於文華東方酒店宴請供應鏈夥伴，她受訪時表示，昨約有80人到場。而文華東方高級出名，根據官網資料，「文華廳」晚宴價位選擇從每桌3萬1800元、每桌3萬5800元、每桌4萬1800元、每桌4萬9800元不等。

黃仁勳5月30日則在松山小巨蛋附近懷舊台菜餐廳「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈伙伴，當時席開7桌、每桌約4653元，加上服務費10%，估算宴客費用3萬有找。英特爾執行長季辛格3日晚間選擇在寒舍艾美設宴款待供應鏈。

在入住酒店方面，黃仁勳、蘇姿丰、季辛格有志一同，訪台期間皆下榻「台北文華東方酒店」，平均每晚住宿房價2.9萬元，升級房型更要5萬7750元。