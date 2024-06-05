《西貢小姐》男女主角等人今天到台南宣傳。（曹婷婷攝）

在全球受到矚目的百老匯音樂4大名劇之一《西貢小姐》，將於6月14日至16日於台南文化中心一連演出5場，男女主角等3名演員5日現身台南宣傳，除了大讚台灣很棒，也期待在台南演出能帶給觀眾滿滿感動，目前5場次都還有少部分席次持續銷售中，但只剩「3800元」以上的票券。

結束高雄首站演出後，《西貢小姐》演員今天來到台南宣傳，台南市政府文化局副局長林韋旭特別送上應景端午節的粽子和台南眾神明限定零食餅乾，祝福西貢小姐「包粽」票房長紅，演出順利。

林韋旭說，《西貢小姐》音樂劇以15國語言，在32國、372個城市演出，共3800多萬人觀賞，此次來到台南演出適逢台南400，市府特別再加碼文化幣優惠，加開青年席5折優惠票區，每場共100個席次，希望邀請更多青年朋友走進劇場。

《西貢小姐》女主角艾碧嘉爾．安卓亞諾分享，高雄首站演出後，觀眾們給予熱情回響，看著台下觀眾滿臉感動的模樣，她也深受感動，相信也期待在台南演出時，也能帶給台南觀眾一樣的熱情與感動。

史詩級規模音樂劇《西貢小姐》由金牌製作人卡麥隆．麥金塔許打造新版本，賦予《西貢小姐》經典地位，獲國際報評一致盛讚，直呼「這是一齣驚豔且扣人心弦的華麗傑作」、「唱腔完美無瑕如史詩級的規模」。