台北國際電腦展（COMPUTEX）4日開跑，美超微（Supermicro）創辦人梁見後今（5日）發表主題演講，與梁有30年交情的輝達創辦人黃仁勳現身力挺，兩人也用國台英三聲道互開玩笑。梁見後也問說，AI弄得這麼強大，會不會控制人類？黃仁勳沉思數秒後說，「當然不會！」

梁見後今在COMPUTEX發表主題演講，有多年交情的黃仁勳親自現身站台。梁見後問及，「AI弄得這麼強大，會不會控制人類？」黃仁勳思考幾秒後說，「當然不會！」現在最重要的是讓AI妥善運作，現在AI已經做得很不錯，但人們期待AI變得更好、更實用，這還有很大的進步空間。

美超微（Supermicro）創辦人暨總裁梁見後5日發表主題演講，介紹該公司最新的研發技術。（范揚光攝）

「我們要讓科技更進步，也要提升確保AI有更安全的技術」，黃仁勳舉例說，飛機採用自動駕駛系統，同時搭配飛行監控、空中交通管制、機師互相監督等多種措施維護飛安。未來人類會對AI做相同的事情，譬如用AI監控AI、透過人類監管AI，妥善擬定相關政策，確保AI安全性。關於AI安全性的討論非常重要，良好的AI科技、產業應用、政策實踐，都必須持續進步。

而黃仁勳今天為好友站台，一來就先表示自己剛剛在車上睡著了，所以可能會講一些沒意義的話。在梁見後走到產品旁邊介紹時，黃仁勳突然用台語說「吼，五告水啦（有夠美啦），你們有看到這麼漂亮的東西嗎」，他也自嘲說「我有很多美國同事，他們都聽不懂我的中文，我有很多台灣同事，他們也不懂我的中文」。講完還對梁比了大拇指說「還可以喔，每一天慢慢學」，讓台下聽眾都笑出聲。

而兩人一邊介紹一邊討論價錢，梁見後說「聽我的，這一台200萬」，讓黃仁勳一臉不可置信說，「這裡這麼多人，你在跟我出價？」兩人用英文介紹時，黃仁勳還一度換成台語說「我在說你的好話啦」，梁見後也用台語回話「多謝啦」就被帶偏開始用台語介紹產品，還被黃仁勳虧說「我們講台語，台下只有三分之一聽懂而已」。