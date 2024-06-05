國科會、數發部於5日赴立法院報告人工智慧（AI）推動現況與未來方向，除了因應國際趨勢動態調整政策，更力拚10月底前擬定AI基本法，硬體發展方面將擴建超級電腦「台灣杉2號」的AI算力，預計於7月開放業者申請使用，同時更規畫打造AI生態園區，促進產業及新創業者聚落成形。

國科會主委吳誠文表示，ChatGPT發布後，AI成為全新工業革命的啟動引擎，國際大廠相繼推出多模態AI模型，我國則有可信任生成式AI對話引擎（TAIDE），已應用於農業知識檢索系統、中小學生台語教學等領域。

至於我國超級電腦發展方面，吳誠文說，我國目前由超級電腦「台灣杉二號」布建9個Petaflops（10的15次方）算力，預計2028年完成200個Petaflops以上運算能量，並補助33個學研機構、200多名學者，開發AI前瞻技術。

由於AI技術通行以來，涉及個人隱私、智慧財產權、透明、歧視等問題不斷，吳誠文指出，配合行政院「數位政策法制協調專案會議」，預計今年10月底跨部會提出「AI基本法」草案，並將透過台灣AI行動計畫2.0與晶創台灣方案等，助攻百工百業創新。

數發部次長葉寧也說，持續推動AI應用，促成AI產業化、產業AI化等目標，將以軟體基盤化、應用規模化、生態商業化、合作與輸出國際化等策略。

葉寧提到，人才方面，數發部也將攜手國際大廠合作，在高中職開設AI課程、與企業及培訓單位開設產業需求課程等，專案實作AI解題方案，同步發展育才與產業。