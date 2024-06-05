為了協助花蓮震災雇主渡過難關、穩定勞僱關係，勞動部把原本用來支應失業給付、育嬰留職停薪津貼等的就業保險基金匡列4400萬元補助包括水泥業等1200餘家事業單位半數保費，也是勞動部首次動用就業保險基金做該類補助。

為確保勞工穩定就業，勞動部近日公布「勞動部辦理113年花蓮縣轄區內受0403震災影響投保單位保險費補貼要點」，針對花蓮縣轄區內包含「農、林、漁、牧業」、「住宿及餐飲業」、「支援服務業」、「藝文、娛樂及休閒服務業」、「礦業及土石採取業」、「石材製品製造業」、「水泥製造業」、「預拌混凝土製造業」與「水泥及混凝土製品製造業」等行業補助6月至8月半數的勞保、職災保險及就保保費。

勞動部官員表示，這是勞動部首次補助雇主保費，初步匡列就保基金4400萬，擬補助1200家事業單位，盼讓花蓮維持觀光產業。勞動部勞動保險司司長陳美女補充，補助的行業為參考交通部、農業部、經濟部等補貼的行業別，也會視花蓮縣轄區內民營事業單位營運狀況，另行公告增加補貼行業範圍、補貼月份。