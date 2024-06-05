彰、雲兩縣交界的溪州大橋今天近午發生砂石車爆胎事故，兩縣警察局都派遣警車到事故現場戒護，不料，兩警車竟遭後方1輛凌志轎車撞擊，警車警戒成了緩撞車。上述事故只造成砂石車及轎車駕駛受到輕傷，員警無人受傷。
今天上午11點左右，1輛砂石車疑因爆胎，車輛失控安全島後停於溪州大橋北上車道，車上砂石散落車道，影響雙向車輛通行。
彰化、雲林兩縣警局同時獲報，都分別派遣北斗警分局及西螺警分局警力到場處理，兩縣警方並於事故現場擺放交通錐，其中西螺警分局派遣的2輛巡邏車分別停放於溪州大橋南下及北上車道，北斗警分局派遣的警車則停放於北斗車道，受到輕傷的砂石駕駛則被送醫。
由於砂石散落影響交通安全，警方通知清潔隊到場清理，同時於雙向車道進行疏導及管制。不料，今天中午12點55分左右，1輛凌志轎車行駛於溪州大橋北上車道時，由後方撞擊西螺警分局的巡邏車後，又再波及北斗警分局巡邏車，幸好未造成員警未受傷，肇事的轎車駕駛則是頭部受傷、意識清楚。
警方指出，第2起事故發生後，立即通報消防隊將肇事轎車傷者送醫，並加派警力到場協助處理，本次事故已依規定處理，進一步調查釐清。
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