曜越為高階電腦DIY、機殼、電源、散熱器、電競周邊和記憶體品牌廠，今年COMPUTEX以「體驗TT沉浸式樂園」為主題，緊跟AI PC與VR兩大趨勢，打造TT沉浸式生態系，曜越集團董事長暨執行長林培熙表示，曜越打造TT沉浸式生態系，引領大眾體驗TT沉浸式樂園!其中，GR500賽車模擬器將提供完美的沉浸式賽車體驗；AX Workstation系列PC則具備優異的擴充性與散熱效能，準備好迎接AI PC世代。

除了曜越25週年Hydrangea Blue繡球花藍主題色，Tower系列機殼也將推出2024 Pantone年度代表色Peach Fuzz，而Studio F. A. Porsche保時捷設計工作室聯名設計的幻銀ARGENT P900智能電競桌也將加入Walnut新色款，滿足玩家多樣的競裝風格。」

曜越沉浸式生態系不僅為高級的電競體驗而生，也講究美感的視覺饗宴。GR500賽車模擬器目前有兩種款色：黑色與最新亮相的白色，完美融入不同風格的室內陳設；在GR500設計上，曜越採用堅固的鋁材和鋼構以及防倒固定器，為長時間的遊戲環境提供卓越的剛性和穩定性。

曜越表示，三螢幕賽車支架與GR500賽車模擬器完美相容，共有兩種顏色可供選擇：黑色與新出的白色，提供完整的三螢幕解決方案，擴大玩家的遊戲視野，強化沉浸式體驗。