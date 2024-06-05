據彭博社報導，目前比特幣價格來到70,977美元，較3月中旬創下的歷史新高73,798美元只差4%左右。

根據Coinbase報價，目前比特幣上漲3.18%，報70,942.84美元。此外，以太幣漲0.9%，報3,789.44美元。BNB大漲12%，報705.16美元。

比特幣與科技股為主的那斯達克100指數之間的短期、30日相關性約來到2023年初以來的最高點，這表示該科技股指數若進一步上漲，加密貨幣也可能隨之進一步走高。

Galaxy Digital創辦人兼執行長Michael Novogratz表示，美國政壇對數位資產變得較為友善，可能帶動比特幣到今年底創下前所未見的10萬美元記錄、甚至可能漲得更高。

近來公布數據顯示美國的通膨與就業正在放緩，根據芝商所FedWatch Tool，市場預期聯準會9月降息的機率目前約為65%，較上周（跌破50%）大幅拉升。一些美國公債殖利率創下今年來最大雙日跌幅，金融環境變得較寬鬆，可能有利於加密貨幣等投機型資產。

Fundstrat Global Advisors數位資產策略部門副總裁Tom Couture表示，債息回落，加密貨幣資產做出了正面反應。