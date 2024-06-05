大陸女星Angelababy（楊穎）2022年與黃曉明離婚，兒子小海綿由兩人共同扶養。如今Angelababy被捕捉到去學校參加兒子學校的活動，當天青春洋溢的打扮，讓網友稱讚，完全不像生過孩子的人，但另一派卻認為這樣穿著不恰當。

一名大陸網友在社群上發文分享，自己在學校的義賣活動上偶遇Angelababy母子，照片中Angelababy穿著紫色細肩帶長裙，脖子上戴著可愛的串珠項鍊，側臉還有各種顏色的水鑽裝飾，甜美可愛的裝扮加上絕佳的狀態，讓該網友忍不住驚呼「簡直不要太美了！」

一名大陸網友表示，自己在學校的義賣活動上偶遇Angelababy母子。（圖／翻攝自微博）

照片曝光後，雖多數人都在稱讚Angelababy的美貌，但也有人認為她的穿著不合適，「在學校這種公眾場合，尤其是在眾多男家長面前，穿著吊帶裙顯得不太得體，穿著過於隨意！」更質疑她在賣好媽媽人設，讓粉絲看不下去紛紛替Angelababy回擊「人家愛怎麼穿就怎麼穿，有些人就是雞蛋裡挑骨頭，管得太寬了！」更表示，陪兒子出席學校活動很正常。

不過Angelababy的穿著卻引發討論。（圖／翻攝自微博）

其實Angelababy在去年因疑似到巴黎觀看BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀一事，遭大陸軟封殺，雖然近期逐漸解封，聲勢卻大不如前，工作機會也減少，讓不少粉絲替她感到可惜，但也認為她這樣有更多時間可以陪伴兒子，享受天倫之樂也不錯。