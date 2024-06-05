晶圓代工廠世界先進(5347)今（5）日透過視訊召開重訊記者會，宣布將與恩智浦（NXP）成立合資子公司VSMC，規畫於新加坡興建營運首座12吋晶圓廠，其中世界先進預計投資約78億美元、持有60％股權，由世界先進負責營運，目標2024年下半年興建、2027年量產。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，公司計畫於新加坡與恩智浦共同成立VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC）合資公司，以興建公司首座12吋晶圓廠。此合資公司將為一家獨立的晶圓製造服務廠商，為合作夥伴雙方提供一定比例的產能。

黃惠蘭指出，此座12吋晶圓廠將採用130奈米至40奈米的技術，生產包括混合訊號、電源管理和類比產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場需求，相關技術授權及技術轉移預計將來自最大法人股東台積電(2330)。

而此座晶圓廠投資金額約78億美元，世界先進將注資24億美元、持股60％，恩智浦將注資16億美元、持股40％。雙方並承諾投入共19億美元的長期產能保證金及使用費，剩餘資金（包括借款）將由其他單位提供，晶圓廠將由世界先進營運。

此合資公司將在獲得相關監管機關核准後，於2024年下半年開始興建首座晶圓廠，並預計於2027年開始量產，2029年月產能預估將達5.5萬片12吋晶圓，創造約1500個工作機會。同時，在首座晶圓廠成功量產後，雙方將考慮建造第二座晶圓廠。

世界先進董事長方略表示，很高興能攜手全球半導體領導廠商恩智浦半導體合作，打造公司首座12吋晶圓廠，此計畫案符合公司長期發展策略，同時展現世界先進致力於滿足客戶需求承諾，並將製造能量進一步朝多元化邁進。

方略指出，乘持永續經營理念，此座晶圓廠將採用新加坡綠建築標章（Green Mark）標準興建，並落實嚴謹的綠色製造措施。公司將持續為利害關係人創造良好價值，也期待和客戶、供應商夥伴、當地人才及政府等攜手，持續為新加坡及全球的半導體生態系統作出貢獻。

思智浦總栽暨執行長Kurt Sievers表示，恩智浦將持續積極確保擁有具有成本競爭力、供應鏈控制力和地理韌性的製造基地，以支持長期成長目標。相信世界先進非常適合並充分瞭解12吋類比混合信號晶圓廠涉及的複雜性，雙方建立的合資合作夥伴關係完全符合公司混合式生產策略。