CoreWeave為輝達(Nvidia)所投資和支持的AI新創，該公司說，計畫到2025年底，在挪威、瑞典和西班牙分別建設總計三座新的數據中心。目前CoreWeave已在英國投資13億美元，擁有兩座數據中心。

受惠於企業快速採用生成式AI技術，以及能夠獲得最先進的、市場短缺的Nvidia晶片，使得CoreWeave握有優勢地位，能夠進而與亞馬遜的AWS、微軟的Azure，以及谷歌的Google Cloud等相競爭。

CoreWeave在上個月表示，正從以黑石集團和Magnetar資本為首的投資人籌集75億美元資金，以擴大其AI基礎設施，應對激增的工作量。而在同一個月，該公司在C輪融資之後，估值達到190億美元。

CoreWeave在周一還與比特幣礦商Core Scientific簽訂了為期12年的合約，預計將為後者帶來總計35億美元。根據彭博報導，CoreWeave在周二以每股5.75美元的價格，以全現金買下了Core Scientific，並讓後者股價飆漲33%，目前約站上6.8美元。