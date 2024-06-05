文章出道40年第一次舉辦大型個人演唱會「不再漂泊365里路」，首站訂於10月19日在台北國際會議中心登場，他今（5日）出席演唱會記者會，好友蕭煌奇現身力挺，祝福演唱會成功大賣；相隔20年出席公開記者會，文章一出場直呼太久沒面對這麼多媒體，心情緊張得「像個小學生一樣」，也為自己打氣，「從台北再出發、繼續另一個40年」。

文章當年以〈三百六十五里路〉一曲輝煌出道，嘹亮雄壯的好歌喉，讓他在歌唱生涯中創下無比優異的紀錄，先後拿下「金嗓獎」、「金鼎獎」和「金鐘獎」最佳男歌手，成為名符其名的「三金歌王」。此次難得開唱，好奇怎麼被說服舉辦演唱會？文章笑回：「考慮又考慮，我跟他們（主辦）說給我一個禮拜的時間（考慮），最後克服自己，要讓自己有一個成績單，就像一個畢業典禮與大家分享，謝謝大家跟我走了這麼遠，人生不要留有遺憾，在我年輕力壯的時候就該去做最想做的事。」

文章5日出席記者會，好友蕭煌奇到場力挺。（羅永銘攝）

至於演唱會嘉賓人選，他直言「將來有機會再安排」，這次台北場想留給自己好好地唱。文章向來熱中欣賞其他歌手演出，近期更不辭辛勞飛往各地參與張學友的演唱會，提到歌神開唱不用提詞機，文章謙虛表示自己的演唱會仍須仰賴提詞機：「歌詞的確是必須要練到滾瓜爛熟，但有提詞機我會比較心安。」

65歲文章外表超凍齡，好奇維持年輕的秘訣？他表示主要是心態，「每件事都不要急，一步一步把當下做好就好，而且我喜歡跑步、游泳，都是比較不會傷到老人家身體的運動」。追問是否因愛情的滋潤而維持容貌？他表白自己一直都維持單身狀態、沒談戀愛，「我是不婚主義者，很怕跟人相處，我習慣一個人，不習慣旁邊有人。」喜歡一個人獨處而且有輕微社恐，連到世界各地工作時也都住自己的房子，無意間透露在台北東區、新加坡、香港、日本、北京、上海、紐約等地置產，而且都由他親自打掃，不假他人之手。