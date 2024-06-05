據統計，2023年台灣香菸銷售362億根，只要有四分之一菸蒂遭亂丟，就有90億根菸蒂殘存環境中。彭啟明表示，廢棄菸蒂有菸草、濾嘴和紙包裝，其中濾嘴為人造持久塑膠，需要10年以上才能分解；而菸草中的尼古丁、銅、砷等有害化學物質，也會破壞土壤、海洋、湖泊。

彭啟明此次攜手李遠，還與董氏基金會、北一女菸沒綠洲等環保組織，共同成立「減菸蒂淨環境，全國大聯盟」，提出「改變文化」、「源頭減量」、「稽查取締」、「環境清理」、「公私協力」及「加強研究」六大策略，以及其中21項行動方案，一步步改變吸菸者的習慣與文化，倡導確實熄菸、菸蒂丟垃圾桶、不邊走邊抽。

李遠則表示，文化就是生活，菸蒂不亂丟可以成為台灣的新文化運動，每個人都能自身做起，一起愛惜這片土地。

根據環境部統計，2019至2023年亂丟菸蒂稽查處分高達25萬628件。彭啟明說，未來仍會在稽查取締上加強，遏止亂丟菸蒂行為，但同時也強化源頭減量，鼓勵地方政府在非禁菸區設立收集措施，並定期清理。

環境部表示，後續將舉辦「減菸蒂淨環境 等你來＋N」創意徵稿活動，總獎金高達20萬元，歡迎各界踴躍參加。