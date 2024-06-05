工作不能準時下班？一名女網友近日到新公司任職，上班時間是上午8點到下午5點，但下午5點一到她準備下班時，發現公司前輩們都坐著不動，一問才知是總經理規定下班前要先整理辦公區，5時15分後才能下班，令她傻眼。

這名女網友在Dcard表示，在一間公司擔任業務助理，日前剛到職，以為上班時間是早上8點到下午5點，因此下午5點一到她就關電腦，但下班鈴都響了，同事們卻都不動，她問身旁的前輩，對方解釋是總經理規定早上要提前10分鐘打卡做上班準備，下班要整理辦公區，15分後才能打卡，讓她驚呼「貴公司沒有錢可以多請清潔人員嗎？」認為老闆又不給加班費，為何要求員工晚下班。

貼文PO出後，不少過來人紛紛留言「跟我前公司一樣，而且老闆娘會在辦公室看誰準時下班，過幾天主管就會加工作給她」、「很多公司都這樣，找理由不讓員工準時下班，不成文的規定吧」、「我之前去某個連鎖藥局面試，也是規定要提早上班，說大公司重的就是制度」。

也有網友指出，並非每間公司都這樣，「我現在工作也是早8晚5，入職第一天老闆就說16：55電腦就可以關機了，然後59分慢慢走去打卡」、「我們8：00打完卡沒人在工作的，吃完早餐才開工，下班17：00還沒到就在整理，等59分打卡，中午也休1.5小時，薪水沒很多就是了」。