全聯除了販售生鮮、生活用品外，熟食也相當受歡迎，且品項越來越多，一名網友大推全聯3款熟食，包括現烤吳郭魚、茶葉蛋和烤地瓜，直呼價錢便宜又美味，CP值超高。貼文曝光引發討論，一票婆媽也表示很常買。

一名男網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文分享3款必買熟食，第1樣是現烤吳郭魚，一條比男生的手掌大很多，只要89元，便宜又好吃；再來是茶葉蛋，1顆賣9元，原PO覺得口味很像福記的鐵蛋；最後則是烤地瓜，一大個39元，很有份量，而且每顆都烤到出蜜，香甜好吃。

貼文掀起討論，不少網友大讚全聯的吳郭魚很新鮮、肉質嫩，而且價錢便宜，大家紛紛留言「看到分享立刻去買了一尾來吃，還買到特價的，打6折只要53元」、「不用自己煎魚，太棒了，有看到會買」；也有網友表示「常買茶葉蛋，很入味，比超商的還好吃」、「全聯的地瓜很大顆，CP值勝超商。」

另有網友哀號，家裡附近的全聯沒有這麼多熟食，「好羨慕有熟食區的全聯」、「南部什麼時候引進熟食區啊？店一直開，還越開越大間，但是便當、熟食都沒有。」