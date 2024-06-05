烏克蘭特種兵和敘利亞叛軍在敘境聯手攻打俄羅斯傭兵

烏克蘭久戰侵略的俄軍，國內戰事至今還沒有結束的跡象，但基輔已部署特種部隊到敘利亞，和當地叛軍並肩作戰，共同攻打俄羅斯傭兵和敘利亞政府軍。

《基輔郵報》（Kyiv Post）和《商業內幕》（Business Insider）網4日報導，2024年3月的錄影顯示，烏克蘭特種部隊鎖定攻擊敘利亞西南部的俄羅斯檢查站、據點、巡邏隊和軍事裝備車隊。而這些烏軍在攻擊中用了火箭推進式手榴彈、簡易「塔拉布」迫擊砲，還有無線電控制的簡易爆炸裝置等。一位不願透露姓名的烏克蘭情報消息人士說，自今年初以來，烏軍就支援敘利亞反抗軍，多次攻擊俄羅斯軍事設施。

事實上，自2015年以來，俄羅斯就捲入敘利亞內戰。當時敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）要求莫斯科支援打擊反對派和伊斯蘭國（Islamic State），隨後俄軍便進行軍事干預。

柏林自由大學（Free University of Berlin）俄羅斯和東歐政治學教授李伯曼（Alexander Libman）說，由於烏克蘭在國內戰場上面臨「嚴重」的人力問題，因此他們出現在敘利亞令人「深感」驚訝。他強調，烏克蘭「派任何部隊出國真的很奇怪」。

然而，這並不是烏克蘭特種部隊第一次在境外作戰。《基輔郵報》2月分享的的影片中，就出現烏克蘭特種部隊在蘇丹審訊被俘的瓦格納傭兵。美國智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）高級研究員蘇漢金（Sergey Sukhankin）當時說，相關行動可能是烏克蘭和西方盟國之間達成「某種默契」的一部分。基輔以在非洲和俄羅斯傭兵作戰，來換取盟國對抗俄戰爭一定的軍事支援。