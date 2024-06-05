全台各地職業棒球場整修改善正進行，身兼中華職棒大聯盟會長及立委蔡其昌向教育部體育署爭取自64億公共建設計畫中匡列部分預算，推動全台職業棒球場整修改善；繼樂天桃園棒球場修建計畫完工後，再爭取台中洲際球場改善工程，總經費1.1億元，盼早日動工，給球員跟球迷更完善的球場。

繼桃園樂天棒球場改善工程完工後，近期又傳好消息；台中洲際球場的1.1億元改善工程經費，也獲得教育部體育署的核定。蔡其昌說，此次核定的補助經費將投入在球迷朋友最在意的「內野下層廁所整建」、「照明系統及LED燈具整建」、「2F座位區整建」、「中央空調整建」及「球員休息室整修」等項目。

中職會長、立法委員蔡其昌發現，全台職業棒球場，其中球場硬體設備，時常受到球迷及球隊的詬病，於是他向教育部體育署爭取64億公共建設計畫中匡列部分預算，進行全台各地職業棒球場整修改善，包含桃園樂天棒球場、台中洲際球場、新北富邦棒球場等。

蔡其昌表示，他是職棒會長，也是立委，因為這個雙重身分，努力為教練球員與球迷們打造更好的棒球環境，未來他將繼續努力爭取中央補助，也期盼中市府盡快發包動工，早日為球員及球迷們打造更好的棒球環境。