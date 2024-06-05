新北議會總質詢突停電 疑人行道工程挖到管線 14:592024/06/05 中時 陳慰慈 、 柯毓庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議會今總質詢，新北市議員楊春妹下午2時42分質詢時，疑因議會旁的人行道工程挖到管線導致突然停電，先是質詢螢幕畫面突然消失，接著燈光全暗。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議會今總質詢，新北市議員楊春妹下午2時42分質詢時，疑因議會旁的人行道工程挖到管線導致突然停電，先是質詢螢幕畫面突然消失，接著燈光全暗，讓台上的新北市長侯友宜與首長鎮定答詢，議會1分鐘內緊急啟動發電機緊急供電，詳細停電原因尚釐清中。 輝達擬設第2座研發中心 侯友宜再提新北4優勢 玉山盃》桃園完封宜蘭搭上4強列車 將與新北市爭決賽門票 淡水古蹟博物館攜手臺北監獄 推多功能寵物碗及周邊 #新北市 #議會 #楊春妹 #侯友宜 #停電 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北地檢聯合破獲「非法黃金提煉」工廠 蒐證環境超惡劣 16:422024/06/06 社會 梨山落石砸斷電線 台電56戶停電搶修3小時復電 14:152024/06/06 生活 《傳產》囤房稅2.0沒在怕 先建後售新推戶數年增4成 11:282024/06/06 財經 林口南勢國中興建工程 預算增3億少千坪面積遭質疑 16:282024/06/06 寶島 唐治平突疑酒醉陽台吼叫擾鄰 警上門勸導未強制就醫 14:102024/06/06 社會 仕招基金會關懷街友 致贈端午節慰問金 17:242024/06/06 寶島 退休教授面交14次 遭騙2700餘萬！樹林警逮9條通女車手 21:142024/06/06 社會 離島也來插一腳 澎湖推薦龍門智慧產業園區 向輝達招手 17:182024/06/06 政治 嘉義市要蓋新焚化爐沒與縣府溝通 議員怒嗆不回應就抗議 16:322024/06/06 寶島 韓國瑜深夜緊急發聲明 吳子嘉竟發現一件怪事：非常重要 06:302024/06/06 政治 新北墜樓意外！土城男子住處高處摔落 跌2樓陽台慘死 12:202024/06/06 社會 新北小內閣將人事異動 侯友宜回應了 12:322024/06/06 政治 唐治平租屋處陽台「高歌大吼」 未強制就醫！衛生局這樣說 17:322024/06/06 生活 新北洲子洋停車場遙遙無期 交通局：需中央經費挹注 12:382024/06/06 生活 新北人六成薪水付房貸 侯友宜：14.5萬社宅規畫中 16:312024/06/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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