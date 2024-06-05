新北市議會今總質詢，新北市議員楊春妹下午2時42分質詢時，疑因議會旁的人行道工程挖到管線導致突然停電，先是質詢螢幕畫面突然消失，接著燈光全暗，讓台上的新北市長侯友宜與首長鎮定答詢，議會1分鐘內緊急啟動發電機緊急供電，詳細停電原因尚釐清中。

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