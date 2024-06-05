美國駐黎巴嫩首都貝魯特大使驚傳槍擊案，週三黎巴嫩軍方稱，3名槍手向美國大使館開槍。黎巴嫩武裝部隊開火還擊。外傳雙方交火持續將近半小時，黎巴嫩已證實槍手為敘利亞籍。

美國駐黎巴嫩大使館透過社群平台X發文表示，這起事件發生在當地上午8時34分，地點就在美國大使館入口處附近，多虧使館安全小組的迅速反應，使館設施及團隊均安。使館表示，目前正在調查這起事件，並與黎巴嫩執法部門保持密切聯繫。

At 8:34 a.m. local time, small arms fire was reported in the vicinity of the entrance to the U.S. Embassy. Thanks to the quick reaction of the LAF, ISF, and our Embassy security team, our facility and our team are safe. Investigations are underway and we are in close contact… — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) June 5, 2024

國家報 （The National）報導，黎巴嫩武裝部隊也證實了這起槍擊事件，確認槍手是敘利亞國民。一名外交人員透露，槍手向使館警衛開槍，黎巴嫩武裝部隊還擊，黎巴嫩武裝部隊表示：「部署在該地區的軍隊成員對槍擊來源做出反應，打傷了槍手。他被逮捕並被轉移到醫院接受治療。」當地媒體報導稱，槍戰持續了近半小時。

槍手的動機尚不清楚，但黎巴嫩的媒體所發布的照片中可看到，一名襲擊者身穿黑色背心，背心上寫有阿拉伯語「伊斯蘭國」字樣以及英文首字母「I」和「S」。

事件發生後，從黎巴嫩北邊迪巴耶（Dbayeh）與奧加（Awkar）前往大使館的道路已經封鎖。