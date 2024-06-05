美國駐黎巴嫩首都貝魯特大使驚傳槍擊案，週三黎巴嫩軍方稱，3名槍手向美國大使館開槍。黎巴嫩武裝部隊開火還擊。外傳雙方交火持續將近半小時，黎巴嫩已證實槍手為敘利亞籍。

美國駐黎巴嫩大使館透過社群平台X發文表示，這起事件發生在當地上午8時34分，地點就在美國大使館入口處附近，多虧使館安全小組的迅速反應，使館設施及團隊均安。使館表示，目前正在調查這起事件，並與黎巴嫩執法部門保持密切聯繫。

國家報 （The National）報導，黎巴嫩武裝部隊也證實了這起槍擊事件，確認槍手是敘利亞國民。一名外交人員透露，槍手向使館警衛開槍，黎巴嫩武裝部隊還擊，黎巴嫩武裝部隊表示：「部署在該地區的軍隊成員對槍擊來源做出反應，打傷了槍手。他被逮捕並被轉移到醫院接受治療。」當地媒體報導稱，槍戰持續了近半小時。

槍手的動機尚不清楚，但黎巴嫩的媒體所發布的照片中可看到，一名襲擊者身穿黑色背心，背心上寫有阿拉伯語「伊斯蘭國」字樣以及英文首字母「I」和「S」。

事件發生後，從黎巴嫩北邊迪巴耶（Dbayeh）與奧加（Awkar）前往大使館的道路已經封鎖。

文章來源：Shooting reported near US Embassy in Lebanon's Beirut
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