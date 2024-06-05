台灣玉山科技協會於昨（4日）舉辦第十二屆第一次會員代表大會，由理事長童子賢主持，會中順利通過相關議案及第十二屆理監事當選名單。現場貴賓雲集，出席人數約400位。

童子賢說，近期多次公開倡議能源政策，無論是反核人士的指教與建議，或是產學界的肯定與支持，讓各界能正視能源政策議題是一件好事。不只是近期受關注的能源政策，其實台灣社會在多元包容、社會正義與性別平權等層面都在進步，即使各方經常意見分歧，但多元意見的表達也幫助消弭了些許社會壓力。台灣「有容乃大，海納百川」的特質是讓社會進步、科技業在世界佔有一席之地的關鍵，這都是台灣美好的一面，值得珍惜。這也是台灣玉山科技協會成立的精神及宗旨。

童子賢表示，台灣玉山科技協會是一個相當專業多元的社團，成員涵蓋海內外各種專業人士，除了高科技產業外，還有律師、會計師、金融業、創投界、研究領域、學術界等，成為高科技產業厚實的後盾。他期待台灣玉山科技協會繼續作為台灣最大的知識交流、經驗分享平台，也繼續造福會員能掌握更多瞬息萬變的科技創新創業機會。

台灣玉山科技協會創會理事長劉兆玄表示，早年去國外留學的學生在畢業後通常留在國外企業工作或是自行創業。當時世界有許多全球性組織，卻沒有華人創辦的平台。在當時台灣駐美科學組組長莊以德的推動下，美西玉山科技協會於1990年正式成立，隨後陸續在美國和加拿大以華人為經濟圈的地區成立多個分會，而台灣玉山科技協會為第11個分會，成為海內外人才、技術和資金的交流中心、知識經濟的平台。