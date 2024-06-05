一艘土耳其海軍阿達級 （Ada-class）反潛護衛艦（F-514）在解放軍舉行「聯合利劍-2024A」演習後，日前由南往北，在台海中線以東通過台灣海峽，解放軍立刻派出052D型「麗水號」(舷號157)飛彈驅逐艦進行監控，這也是解放軍艦首度派艦在中線以東監控國外軍艦，刻意「內海化」。

根據消息指出，該艘土耳其軍艦在共艦監控下一路往北後，疑似又繞到台灣東部海域，在距離本島80海浬處南下航行。

大陸海軍在中線以東監控的行動，明顯的是再次向國際宣示台灣海峽主權，企圖限縮我海疆範圍。

事實上，國安局長蔡明彥日前前往立院報告時，提供立院的書面資料就指出，共軍連續3年對我實施環台軍演，日前「聯合利劍-2024A」卻更精細籌謀武力攻台架構，包括發布9個演習區，並抵近我24浬活動、首度以海警編隊在我本、外島週邊水域演練「執法巡查」等，意在形塑台海「內海化」假象。