在日常生活中看似無害的小事，累積下來恐對健康造成嚴重威脅。對此，腸胃科醫師鄭泓志引述國外研究指出，殘留在餐具上的洗碗精，若被吃進體內，可能會破壞腸胃道上皮組織，長久下來將加劇許多慢性疾病發生風險。而想要完全去除洗碗精殘留，他建議要做到8點，像是反覆用清水沖洗數次、浸泡溫水約5～10分鐘、使用無磷無毒的洗碗精產品等，都很有幫助。

醫師鄭泓志在個人粉專發文提到，根據瑞士過敏與哮喘研究所的研究指出，乙醇乙氧基酸酯（alcohol ethoxylates）是引起強烈毒性反應，以及破壞腸胃道上皮組織屏障的主要化學物質，若殘留在餐具上被吃進體內，可能會危及腸胃道健康。

鄭泓志接著說，為了模擬餐具上可能殘留的洗碗精濃度，研究人員對乙醇乙氧基酸酯進行稀釋測試，稀釋度從1：10000～1：40000不等。在模擬高劑量的化學物質下，這些殘留的化學物質會直接破壞腸胃道中的表皮細胞組織，而低劑量下則使腸道上皮細胞屏障崩解，導致身體一系列的發炎反應。

研究人員進一步觀察到，一旦上皮細胞受損，身體就會啟動發炎反應的相關基因表現和細胞內部訊號傳遞，引發大規模的細胞死亡程序。並警告，若腸道上皮組織屏障長期反覆受到此種化學物質的破壞，將加劇許多慢性疾病的發生風險。

從研究結果來看，鄭泓志表示，意味著即使是微量殘留的洗滌劑化學物質，也有可能對腸道健康造成嚴重危害，誘發發炎反應和細胞大量死亡。他並提供洗碗時的8點建議如下，若能做到即可完全去除洗碗精殘留：

1、多次沖洗：在洗碗後，應反覆用清水沖洗數次，確保將所有洗碗精的泡沫和殘留物都完全沖掉。

2、使用洗碗刷或菜瓜布：使用軟毛刷、海綿或菜瓜布幫助去除頑固的洗碗精殘留物，刷洗時稍微用力一些。

3、浸泡溫水：把洗好的碗盤浸入溫水中約5～10分鐘，溫水有助於溶解和去除殘留的洗碗精。

4、檢查有無殘留氣味：碗盤晾乾後，若靠近聞依然有洗碗精的化學味道，代表還有殘留物需要重新清洗。

5、選用環保洗碗精：市面上有環保型、無磷無毒的洗碗精產品，殘留量較低，對健康影響較小，可考慮改用。

6、增加清洗循環：若使用洗碗機洗滌餐具，可在最後一個循環後，再多加一個清洗循環，徹底沖淨殘留物。

7、最後人工清洗：洗碗機清洗後，再用清水人工清洗一次，確保殘留物全部清除。

8、定期清洗洗碗機：洗碗機內也可能累積殘留物，定期使用專用清潔劑徹底清洗。