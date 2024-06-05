機車騎士撞上橫切馬路的黑狗慘摔。（警方提供／羅琦文屏東傳真）

屏東潮州介壽路段3日傍晚發生一起黑狗突然橫越馬路，機車騎士閃避不及撞上慘摔受傷的事故，由於黑狗戴著項圈，疑是有人飼養，警方據報正持續調查。

潮州分局表示，3日傍晚6時22分許，在潮州鎮介壽路段發生張姓機車騎士行經該路段時，與狗隻發生碰撞，造成騎士摔倒受傷，已送醫治療中，酒測值為0，警方到場時未發現該狗隻及飼主，正持續調查中。

警方表示，依據《道路交通管理處罰條例》第84條規定「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上、600元以下罰鍰。」飼主在道路範圍內如果沒有約束好寵物，讓寵物在道路上任意奔跑造成交通事故，警察機關可直接取締告發飼主，衍生民事賠償責任也必須由飼主負擔。呼籲民眾，家中毛小孩應適當方式約束看顧，以維護寵物及用路人安全。

屏東縣政府農業處指出，許多飼主帶毛孩外出時，往往忘了繫繩而導致毛孩走失、被撞或暴衝造成路人騎士受傷等遺憾，飼主必須以繩或鍊圈束好犬隻，避免傷害他人的財產及自由，違者除依《動物保護法》處理外，飼主恐涉過失傷害等刑責並負民事賠償責任，不可不慎。