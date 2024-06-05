新竹市在綠營執政時能以中央補助7億元打造頭前溪左岸，新竹縣政府2021年自籌6千萬元經費計畫「北岸工程」，將竹北市興隆路段頭前溪北堤高灘地，打造親子運動休憩新綠帶，一直被「卡關」，環保局依水利署第二河川分署意見修正，將相關遊憩設施全部刪除，改成做足球場，第5次提出河川用地申請書，計畫日前才獲同意，讓外界感受真的是「藍綠有別」。

環保局長蕭宏杰表示，在縣府提出構想時，前竹北市長何淦銘申請在高灘地做狗狗公園，獲二河分署同意後設置，狗狗公園往東的8.2公頃高灘地，該局規畫親子共融遊戲區、堤防遊戲場、越野自行車練習場、滑輪練習場、3座籃球場及3處草地足球，細部設計完成後，提送河川用地使用申請書給水利署，計畫2022年10月完工，但「卡關」。

二河分署函復意見，在堤外高灘地設置設施超過50公分以上，以可拆卸式的臨時性設施為限，並至少要有1處堤內緊急撤離設施及器材暫置場地，環保局覓適當用地，但審查時又對選址考量及必要性、設施必要性及維護管理有意見，更要求縣府解釋「非得使用高灘地不可」的理由，並多次建議縣府考量工程減量。

蕭宏杰說，該局配合二河分署審查意見變更設計，將親子共融遊戲區、堤防遊戲場、兒童遊樂設施及滑輪練習場等遊憩設施全部刪除，改做2個5人制和1個10人制足球場，2個公廁和1個停車場，整體設計減少設施及硬舖面，保留更多自然綠覆率及濱溪空間。

環保局第5次將「北岸工程」提送河川用地申請書至二河分署審查，5月縣議會定期會期間，竹北市的議員林碩彥等人多提出質詢，質問為何興隆路頭前溪北岸工程還未見動靜？

縣議員吳旭智直指中央能補助新竹市7億打造頭前溪左岸，新竹縣要做頭前溪北岸，中央沒補助要自己花錢，還一直被各種理由刁難，讓地方真的感受到「綠營執政行，藍營執政就不行？」

蕭宏杰說，在議會結束後，二河分署日前行文核准同意使用河川區域用地，讓縣府辦理北岸工程計畫，預定7月公告招標，以210個工作天完成。