每年6月是宜蘭縣瓜果上市的季節，包含西瓜、地瓜、南瓜等。（五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣位於蘭陽溪南岸的五結鄉，每年夏季西瓜田種植面積逾55公頃，去年西瓜王重達57.5公斤，今年瓜果大豐收，甜度高、爽口多汁，盼西瓜重量能突破去年紀錄。五結鄉公所表示，今年氣候佳，瓜果類品質優良，藉由9日登場的「瓜瓜節暨健行活動」，將宜蘭西瓜推廣至全國，提高知名度及增加農民收益。

宜蘭縣五結鄉公所藉由9日登場的「瓜瓜節暨健行活動」，將宜蘭西瓜推廣至全國，提高知名度及增加農民收益。（五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

每年6月是宜蘭瓜果上市的季節，縣內西瓜主要種植在蘭陽溪中下游高灘砂礫地，砂質土壤透水性佳，表層富含豐富有機質及塩分，為西瓜美味的關鍵，另出產的南瓜和地瓜亦是主要行銷的農產品。公所指出，比賽有規定每顆西瓜重量須達30台斤以上，屆時會請專家評定，選出西瓜王跟甜度最優的農民。

每年6月是宜蘭縣瓜果上市的季節，包含西瓜、地瓜、南瓜等。（五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

公所為協助農民行銷優質農產品及宣傳五結西瓜，於9日上午7時30分至12時，在五結鄉農會蔬菜集貨場（五結鄉錦眾村錦草五路301號）舉辦「瓜瓜節暨健行活動」，包括健行、西瓜甜度比賽、西瓜王競賽、猜瓜重量趣味賽、西瓜免費品嚐、小農市集嘉年華等，參加健行活動及各項趣味競賽者均有贈送農產品1份。

宜蘭縣五結鄉長沈德茂（中）歡迎大家參加「瓜瓜節暨健行活動」，以增加農民收益。（五結鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

鄉長沈德茂表示，夏天為五結鄉蘭陽溪生產農作物主要時間，所生產的瓜類，包瓜西瓜、南瓜、苦瓜及地瓜等，蘭洋溪高灘地關係，瓜類的品質比其他地方更好， 含有鹽分，甜度就會更高，口感更優質，深受民眾喜愛，藉著瓜瓜節活動幫忙農民辛苦種植的農作物推銷給全國鄉親，以增加農民收益。