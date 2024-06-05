WOSG統計，愛戴名表的男性消費者占65%左右還是最多的，但女性客戶有愈來愈多的趨勢。由於女性目前偏好較大尺寸的表面，故勞力士、IWC以及歐米茄等手表業者，乾脆推出男女皆可戴的中性表。

以勞力士來說，不少女性消費者喜歡選購男表，像是專為耐力賽車手設計的Daytona、潛水系列Submariner，以及不分男女的型號Datejust等。業務量占全球名表市場一半左右的勞力士，現在卻面臨供不應求的問題。

瑞士手表集團也明說，市面上對勞力士的需求，永遠無法被滿足。因為，多數買家都不嫌手表再多一支。其中，以年輕買家的成長最為突出，跌破不少人的眼鏡。

許多業內人士認為，新一代年輕人應該對精品手表不會那麼感興趣，尤其是蘋果手表Apple Watch問世後。但事實正好相反，年輕人買這些名表，除了平日穿戴外，還有以投資為目的，尤其是投資加密貨幣的人。

目前，二手名表市場交易活絡且價格大漲，但在2022年時，數位虛擬貨幣以及中古勞力士的價格一度都大跌過。就勞力士而言，年輕人是CPO（二手表認證）最重要的推手。預估最晚到今年底，中古表的銷售量可望達總業績的兩成。

市場對二手舊表的定義已經有不同註解，一手新表對以前的消費者來說，是一種財富的象徵，只有沒錢的人才會買別人戴過的。不過，經過店家詳細整理後，現在買中古表不僅可以把有價值的手表傳承下去，同時也符合環保的主流觀念。