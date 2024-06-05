物價上漲，吃飯不便宜，一名男網友表示，最近覺得交女朋友好貴，和一位曖昧對象約會，行程大概就是吃飯、逛夜市和看電影，每次見面回家他記帳，發現至少會噴2、3千元，引起網友討論，不少人直呼認同，談感情真的很傷荷包。

一名男網友近日在Dcard上分享，最近突然發現交女友很貴，他和一位女生朋友出去幾次，兩人還在互相認識的階段，每次約會就是吃飯、逛夜市或看電影，一次就會噴掉2、3千元。

男網友表示，他跟朋友抱怨約會的開銷很大，對方直接叫他去「喝茶」，稱這樣比較划算，因為投資會有回報，而他也忍不住自嘲說「我這種節省的窮人，可能不適合喝茶，也不適合戀愛，想到要花錢，我就沒興趣了！」

貼文引起網友討論，不少人表示，與人交際本來就不便宜，沒聽過「談錢傷感情，但談感情傷錢嗎？」但也有網友認為，約會不一定會花大錢，爬山、踏青或騎腳踏車等都蠻省的，最重要的是，原PO想找怎麼樣的女生，不想花錢，又想找精緻女孩，那問題出在哪就很明顯了。