一名男子近日為了抓蟑螂把電話機整個拆開，才發現內部根本是蟑螂窩，PO文讓逾6千人崩潰，紛紛直呼「看完都不想接電話了」，也有網友分享過去「開箱心得」，表示拆開電話機瞬間跑出一堆小蟑螂，還掉出不少蟑螂蛋。

原PO昨（4）日於《Threads》指出，之前為了抓鑽進電話機的蟑螂，把電話整個拆開來，意外發現電話機內部根本是小強窩，讓他超級崩潰，等於每講一次電話就貼近蟑螂一次，直呼「本來只是想抓蟑螂，想不到直接拆牠家」，呼籲沒事不要拆電話機。

貼文引發逾6千人崩潰，許多網友表示，一直找不到辦公桌蟑螂來源，看到原PO的貼文瞬間秒懂，「難怪以前辦公室，會把蟑螂藥都塗在電話機下面」、「原來是電話，我都不知道小蟑螂會從電話機冒出來」、「看完不想接電話了。」

另一票網友則分享「開箱」電話機的經歷，「真的！我拆過，裡面跑出好多小蟑螂跟一堆蟑螂蛋」、「年初開箱過，半年後再開又有新的一窩」、「我們公司賣電話的，客人常說電話機壞掉，其實都是小強在裡面住宿，還排泄和生蛋。」