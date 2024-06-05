賴清德總統520就職後，大陸解放軍日前發動為期兩天的圍台演習，展現共軍有能力封鎖台灣與武統台灣，智庫國家安全組召集人、立委陳永康指出，日前軍演是宣傳為主，秀肌肉製造壓力，並非實際演練攻台，事實上中共船隻只有顯示位置，沒有實彈，也沒有對台干擾，國際民航航線也未受影響，證明只是對台威懾武嚇的心理戰。

國民黨智庫今天舉行諾曼第登陸80週年省思國家安全記者會，國民黨主席朱立倫致詞表示，國家安全責任屬於全民，不分朝野，民進黨不肯負責，國民黨還是要負起責任，從提出國家安全戰略法、兵推再到反登陸等保衛台灣議題，都是為了台灣好，希望民進黨不要再抹紅在野黨，民進黨當局應虛心以對，用具體行動捍衛中華民國。

陳永康指出，因中共並未向國際民航組織提出空域控管，民航局也說航班未受影響，顯然這次是中共的示意演習，對外展示其對台恐嚇、威懾手段，而非真正犯台的計畫行動，「簡言之，就是點的行動，而非面的控制，以軍演是宣傳為主，秀肌肉製造壓力，並非實際演練攻台」。

陳永康表示，從共軍東部戰區的資料可得知，這次是中共演練其「一體化聯合作戰」能力；而就國軍作為來看，雙方都能克制，也確保將共軍排除在24海浬之外。綜上，應以方法論從國家安全戰略角度探討核心問題，像是能源安全、海纜、電網、醫療、通訊及網路安全等問題，而不是直接談美方介入等，如此過於狹義。

陳永康認為，中共很多軍事手段只是要麻痺人心、耗你士氣，但實際上用能源跟經濟就可以對付了，如果未來共軍發起登陸犯台，台灣必須在24到48小時內恢復電網、能源、醫療體系、糧食、血漿、路上交通、海上交通、電力供應等，如果無法恢復，社會堅韌性就會崩盤，到時候無需再問國軍能打幾天，有多大的戰力，其實社會早已崩盤。

陳永康強調，中國大陸對台是用不對稱的手法，包括威懾武嚇、磁吸利誘、美中角力、競合施壓、國際孤立等，軍演只是小環節，台灣不能只以軍演來判斷，中共武力犯台的施壓方法。

淡大國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，從今年總統大選選後至今，中共對台灣實施軍事、經貿脅迫與壓力測試，都讓台灣感受很大，卻未激起國際社會的強烈反應，因為中共只是傳達一個政治訊息給台灣及國際社會，又讓大家沒有立即反應的藉口。面對中共軍事行動，台灣必須有非常穩定、冷靜的頭腦，所以國民黨支持更多的兵棋推演。