翁家明加入三立8點台劇《天道》飾演「孫北海」，年輕時偷走黑冊賣給李興文飾演的反派風水師，而被逐出師門。也因他的衝動之舉，注定一輩子運勢受到影響，連同感情也不順遂。他日前拍一場火在燒的戲，被綁在柱子上打到吐血，最後摔進水裡。拍攝時天氣冷，其他人都上岸了，只剩他一人在水裡，他心有不甘逮住機會「報仇」，他笑說：「我就開始發揮我的情緒，反正我濕你們也要跟著我濕。」便一直朝黃建群和工作人員潑水，要濕大家一起濕。

他此次進組戲份就很多，出外景又進棚已經2天沒睡好，翁家明笑說比起複雜的劇情，更痛苦的是記不住角色名字，「有時想不起來對手演員的名字，一發楞只能NG重來。」但也過足戲癮，拍戲現場要跑要跳又要跪，還不顧形象大叫，厚臉皮戲弄人，「就是個什麼鬼把戲都要做得出來的人，所以戲的難度比較高。」

翁家明被綁在柱子上毆打。（三立提供）

不過他也吃盡苦頭，劇情安排他踢到一堆「黃金」又摔倒，衰到最高點，這一摔讓他手臂磨破皮。敬業的翁家明沒有抱怨，反而覺得真實。翁家明說自己平常運動之外也愛爬山，有次在河邊煮東西，就把背包掛在樹上，天雨路滑去拿背包時滑倒，後仰摔到水裡，「好在沒有碰到石頭，不然就危險了。」

翁家明滿口是血，過足戲癮。（三立提供）

這次角色有別以往，以前他所飾演的大多是比較嚴肅的律師、大老闆、大總裁，這次則有點痞，較為輕鬆。哪種才最接近本性？他笑回：「演戲演久了還真是摸不清楚自己到底是怎麼樣，不過目前孫北海這角色比較得心應手一點，也算比較突破，以前正正經經演出。」他也好奇反問，怎麼以往都沒人找他演出詼諧角色，但工作人員稱他再怎麼狼狽都還是帥氣十足。

劇中他對上資深演員岳虹，他很意外2人這麼資深，竟是第一次合作，「影視圈就是這樣，雖然說圈子很小，有時候一部戲合作過後分開了，可能一隔二十年再遇到，都在電視圈，卻永遠無緣分合作。」透露和岳虹合作很愉快。