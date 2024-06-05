洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒駐村苗栗獅潭的客家電視台《啊喔！最Kiang駐村小隊》，迎接幫長輩們慶生的首要任務。擅長料理的施名帥加入客家特色的福菜，手作古早味鹹蛋糕，「我也是第一次做，材料大量給它灑下去，要給鄉親吃的不計成本。」

熱騰騰的蛋糕出爐後，小隊成員們立馬嚐鮮，滋味好到洪都拉斯懷疑：「這個是你做的嗎？」不服輸的施名帥耳聞鄉長訂了三層蛋糕，特別撂話：「我當然輸人不輸陣啊。」

96歲長者開心慶生。（客台提供）

為了給長輩們美好的回憶，負責慶生禮物的洪都拉斯與高英軒，手忙腳亂的準備禮物挑選、分配與包裝，沒有成本概念的洪都拉斯，超級豪氣的加碼禮物，讓高英軒相當著急：「洪哥禮物一直放一直放，我在想如果都送完了，後面任務要送什麼？」也因為禮物越來越大包，讓2人包裝時相當費力，洪都拉斯邊包邊嘆氣，直呼自己真的不擅長美勞。

施名帥手作福菜古早味蛋糕。（客台提供）

為了參與活動，很多非當月生日的長者的都現身，他們笑說「我農曆10月生」、「10月中秋節啊」、「我10月結婚的」，各種幽默的藉口，讓駐村小隊成員們都笑歪，「東西的貴重不重要，親手做的就很有誠意，沒有很專業但他們很開心，我們真的很努力，希望留下一個好印象。」