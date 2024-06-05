根據華爾街日報報導，華爾街業者支持成立的「德州交易所」（Texas Stock Exchange）執行長James Lee表示，預計今年稍晚向美國證券交易委員會（SEC）呈交申請註冊資料，已從個人和大型投資公司募得約1.2億美元，目標2025年籌備交易事宜，2026年展開首件上市交易。

據了解，華爾街業者有意於德州另起爐灶，是因紐約證交所（New York Stock Exchange）和那斯達克（Nasdaq）繁瑣的監管規則帶來更高的相關合規成本，希望吸引交易所交易產品（Exchange-Traded Products）赴德州上市。

另一方面，美國企業地理版圖發生變化，是促成德州交易所成軍的原因之一。更有利的法規與稅制政策已吸引數十家公司遷至德州，使其成為美國擁有最多《財富》（Fortune）500大企業的一州。