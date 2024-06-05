嘉義縣政府今年5月起補助一般地區及非山、非市共18校午餐經費955萬元，專款專用於學校廚工薪資，5日嘉義縣長翁章梁到永慶高中慰問廚工。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府今年5月起補助一般地區及非山、非市共18校午餐經費955萬元，專款專用於學校廚工薪資，5日嘉義縣長翁章梁到永慶高中慰問廚工。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府今年5月起補助一般地區及非山、非市共18校午餐經費955萬元，專款專用於學校廚工薪資，讓學生午餐餐費因此提高5至10元，可增加水果、乳製品供應次數，5日嘉義縣長翁章梁特別到永慶高中關心，也向中央喊話，籲中央能針對制度上的差距，進行合理化分配。

永慶高中校長郭春松指有補助後，不僅能提升午餐品質，還能結合食農教育。（呂妍庭攝）

翁章梁今到永慶高中關心營養午餐供餐、運作情況。（呂妍庭攝）

翁章梁今到永慶高中關心營養午餐供餐、運作情況，並提前在端午節前致贈禮品慰勞廚工，翁章梁說，中央推動偏鄉學校中央廚房計畫，補助偏鄉學校廚工薪資和午餐餐費，對提升偏鄉學校午餐品質助益良多，但一般地區、非山非市學校因無補助而有差別，針對制度上的不同，縣府也跟中央反映，行政院沒有反對，但因金額龐大，目前還在討論過程中。

翁章梁說，考量到一般地區及非山、非市學校經費支應很難跟特偏、偏遠學校一致，縣府決定從廚工補助著手，廚工薪資因有補助，可相對提高學生營養午餐的品質。

教育處長李美華說，這18間學校不受偏遠地區條例照顧，也不是中央廚房補助對象或聯合食材採購範疇，且多數是學生數200人以上的大學校，在啟動補助前，18所學校廚工薪資皆由學生所繳納午餐費分擔，5月起獲縣府專款補助後，能讓學生繳交的費用回歸到食材上，大大提升午餐菜色品質，增加水果、乳製品的供應次數等，讓午餐菜色更豐富多元，更能保障廚工生活、降低人員流動率。

永慶高中校長郭春松感謝翁章梁縣長對學生的照顧，不僅能提升午餐品質，還能結合食農教育，潛移默化地培養學生「感恩土地、感謝農民、謝謝食物」的素養，強調學校的目標是讓學生吃得開心且吃得營養。

配合節慶結合時令食材，郭春松說，每周增加提供2次當令優鮮水果，且持續供應學生喜愛的各項附餐，如布丁、奶酪等；另外，校方還配合特定節慶與活動，供應粽子、月餅、等美食，本學期校方更向食材廠商特別加購如蒲燒鰻魚等尚未供應過的食材，讓午餐菜色更豐富、多元。