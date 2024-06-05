民進黨DPP親子派對6月8日星期六下午2時在圓山花博花海廣場登場，性平部主任李晏榕表示，還我特色公園行動聯盟這次特別設計的SHOW自己手作遊戲，發想是來自於贏得變裝皇后冠軍的妮妃雅，由孩子自己手做飾品，展演出自己最喜歡的樣子。

李晏榕說，民進黨作為執政黨，始終致力於打造親子友善的環境與減輕家長育兒負擔，同時也重視孩子的休閒活動，讓孩子可以在遊戲與學業中取得平衡。端午連續假期是全家出遊的好時機，歡迎民眾踴躍參與。

李晏榕說，當天DPP親子派對內容包含兒少身體教育、母語推廣、以及特公盟帶來市集限定遊戲，都可以讓大朋友與小朋友玩得盡興之餘，同時寓教於樂。

還我特色公園行動聯盟秘書長潘汝璧擔指出，這次的街道遊戲特別規劃了創新的玩法，讓孩⼦徜徉在五彩繽紛的彩繪、拉出可以裝⾃⼰的⼤泡泡，還可以在紙箱區打造⾃⼰的設計品牌，盡情裝扮⾃⼰，幫⾃⼰做包包、鞋⼦、帽⼦、太陽眼鏡，無論是誰能都在當天SHOW出最美的⾃⼰、最⾃信的STYLE。

李晏榕說，特公盟這次特別設計的SHOW自己手作遊戲，發想是來自於贏得變裝皇后冠軍的妮妃雅，民進黨始終希望每個台灣孩子都可以在自由與多元的環境下成長，也可以毫不畏懼地表現出自己最喜歡的樣子，而這也是DPP親子派對的價值之一。