蔡素靜在桃園國小擔任導護志工28年，期盼用路人都要遵守交通規則，保護學童上下學交通安全。（呂筱蟬攝）

桃園市教育局5日舉辦交通導護暨教育類志工表揚，共有361人獲獎，其中有31人獲最高榮譽「終身楷模獎」，由市長張善政親自頒獎感謝付出辛勞。其中，服務時數累計5220小時的李碧琴今年72歲，平日不僅要照顧失智丈夫，30年來堅守崗位在成功國小守護學童上下學安全，在她身上看不出年紀與辛勞，成為學校不可或缺重要人物。

張善政表示，交通導護志工維護學生上下學安全，教育志工也協助紓緩教師的人力負擔，桃園市政府從去年開始檢討很多學校周邊的交通環境，尤其是通學步道，規模較小的很多學校都已經改善，規模較大的工程除市府編列預算外，也向中央申請經費補助，今年底前可以達到百所學校通學步道改善，除了要感謝眾多交通導護志工無私付出，市府也會盡力做到改善校園周邊交通安全。

獲得終身楷模獎的李碧琴，小孩、孫子沒有人念成功國小，她因常到學校運動，受朋友邀請成為導護志工，服務時數至今累計5220小時。她說，把每一個孩子都當作家人看待，許多畢業多年的學生，在公園遇到還會向她熱情打招呼，也有家長在孩子畢業典禮時，特別向她致意表達感謝。然而導護志工也會遇到有家長不配合，曾經好心幫忙學童開車門，希望孩子趕快下車不要阻礙後方車流，卻被家長投訴關車門太大力，儘管如此當志工最大的願望「平安就是福」。

58歲的蔡素靜在桃園國小擔任導護志工28年，她認為，現今的交通亂象太可怕，自己站路口時常需要「肉身擋車」，希望用路人都要遵守交通規則，保護學童上下學交通安全。