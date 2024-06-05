台中市政府辦理台中國際會展中心新建工程過程，因攤位規畫過程政策反覆，造成部分規畫設計重複浪費；而西側展館開發本為彌補東側展館攤位數不足，卻因權利金分收比例與經濟部協商延宕近5年才完成協議，監察院今通過調查報告，函請行政院轉飭台中市府檢討改進。

監察院指出，台中地區是航太、工具機暨機械零組件、光電面板、自行車及零組件、木工機械、手工具等產業聚落重鎮，製造業者迫切需要國際型的會展中心，因此台中市府2012年起就規畫水湳經貿園區興建會展中心，欲打造成國際會展城市，發揮產業聚落「前店後廠」優勢。

不過，監委發現，會展中心攤位規畫過程政策反覆，期間也造成部分規畫設計重複浪費，會展中心新建工程將在今年12月底完工，並預計於2025年底營運啟用，因此要求台中市政府持續掌握施工品質及進度，並要求營運單位(外貿協會) 正式啟用後，需配合地區產業需求脈動，適時調整營運方式。

監委點出，台中市府雖考量會展中心東側展館原設置標準攤位未來可能無法滿足產業展覽需求，規畫再於會展中心旁興建西側展館，由市府供土地，再由經濟部投資興建後，委託民間營運管理。

不過，最重要的是開發營運時效之掌握，台中市府財主單位卻因土地效益及市府財產權益之考量，從2018年爭取權利金分收比例希望能在46％以上，遲至去年7月雙方同意權利金分收比例為36.32％（將來仍以實際執行之經費調整），也就是延宕近5年才與經濟部完成協議。

監委指出，本案西側展館之興建因協商期間冗長，又因全球疫情持續、國際政治經濟局勢不穩定及原物料價格增漲未見趨緩等影響，導致物價急遽上漲，肇致興建總經費由42億元上漲至60.3億元，由於該計畫經費來源於行政院2017年核定的「興建國家會展中心（桃園、臺中、臺南）綱要計畫」，因此是中央全額出資，台中市府應記取經驗，檢討改進，避免未來再次發生類似情形。