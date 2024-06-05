弘道老人福利基金會彰化服務處今年3月到5月與國立彰化師範大學輔導與諮商學系合作執行「青鳥計畫」，邀請6位社區居民成為獨居長輩的筆友，經過6周書信往返交流，1名參加計畫的阿嬤說，藉由書信抒發，「心情變輕鬆了」，每周都很期待來信。

弘道彰化服務處長期服務發現，影響長輩幸福感的主因有健康狀況退化、家庭及社會支持薄弱、因獨居帶來的孤獨與不安等3種，長期容易對心理健康造成影響，因此如何提升長輩的幸褔感並降低孤獨感受，需受到重視。

「青鳥計畫」是以諾貝爾文學獎經典名著《青鳥》傳遞「幸福就在身邊」的主旨發想設計，邀請6位社區居民成為獨居長輩的筆友。

85歲獨居的阿桂阿嬤與先生的感情非常好，兩人相知相守60餘載，幾年前先生的離世也使阿桂阿嬤深受打擊，陷入傷痛中。經由彰化市長樂社區理事長引薦，弘道社工與彰師大學生進入到阿桂阿嬤家中探訪，邀請阿嬤參與青鳥計畫。

阿桂阿嬤一開始擔心不知道該寫些什麼，但經過學生的引導，阿嬤的文筆越來越流暢，在與筆友建立起信任感後，也開始放心的將許多心裡話寫進信中。6周的方案結束後，阿桂阿嬤與筆友也約定好要繼續保持聯絡，在學生的協助下，兩人順利地交換了Line，從1周1次通信的筆友變成了現實中的好友。

有趣的是，日前舉辦筆友見面會時，阿嬤意外地發現，筆友居然就是住在附近的鄰居。阿桂阿嬤說，自從參加青鳥計畫後，生活充實很多，家中也多了很多笑聲，每周都很期待筆友的來信，心中的傷痛好像也能慢慢地放下了。