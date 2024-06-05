國內詐團肆虐、詐欺猖獗，行政院、法務部推動「科技偵查法」等「打詐專法」修法，但民間司改會卻以「科技偵查法」恐「監控」人民為由阻撓修法，引發檢改團體「劍青檢改」不滿，5日正式發表聲明，批評司改會一昧批判反對，已嚴重阻礙國家法制之進步，嗆司改會「停止禍亂國家」。

劍青檢改表示，民間司改會4日舉行記者會，最後一刻出面阻止打詐科技偵查法制通過，令人震驚。

劍青檢改指出，當前詐團肆虐橫行，民眾早已發出巨大怒吼。劍青檢改多次具體建言，應強化各項行政作為，並儘速立法通過科技偵查法制，尤其GPS及M化車等科技手段，更經過劍青檢改研討會大力呼籲，本週草案於立法院已有明顯進展，見到曙光。詎料，民間司改會竟在最後一刻，突然跳出來拿一堆荒謬且早已被草案解決的理由，試圖無端阻擋，根本禍亂國家，形同保護詐團是否淪為同路人，讓詐團無法可查，安心大賺暴利。

本會仔細審視民間司改會的通篇論述，毫無具體建言，更無任何解決方法，只知一昧批判反對。其已嚴重阻礙國家法制之進步，更經常假司法改革之名，表面上說保障人權，實際上讓國家缺乏法制，導致更沒人權，藉此縱容大量灰色地帶，滋養詐團生長，最後讓司法背鍋，其行徑無異傷害司法，更沒收被害人權益。

尤其，司改會核心人士高涌誠監委，近兩年來一再利用職權，反複彈劾檢察官，意在迫使承辦檢察官去偵辦特定人士；一方面卻又常高舉人權，吶喊保障人權，根本雙標至極，無異竊據廟堂，禍亂朝綱。

試看最近有名嘴王義川宣稱可用手機流量分析群眾一事，該案尚在偵查中，劍青檢改不便評論，但不論調查結果為何，都更加證明流量資訊絕對有納入科技偵查法制管理之必要，民間司改會昨天記者會對這件事，竟一句話也不敢吭，更足見司改會之政治意向和政治考量，其有何法律人之精神可言。

劍青檢改籲請立法院，科技偵查法制之立法乃國之大事，草案中有疑慮者均已刪除或補強，相關法官審查機制均已健全，請勿受民間司改會之不當干擾，盡速審查通過，為國家樹立完善之法律建制。