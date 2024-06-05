「廖媽媽」廖彭蘊鈺女士（前排左二），27年來透過「研華文教基金會」深入各地偏鄉學校，為貧困學子提供獎助學金，造福許多弱勢優秀學子。（詹吉翔提供／謝明俊苗栗傳真）

在苗栗縣中港溪地區有一位人稱「廖媽媽」的廖彭蘊鈺女士，27年來透過「研華文教基金會」深入各地偏鄉學校，為貧困學子提供獎助學金，造福許多弱勢優秀學子，改變許多弱勢家庭命運，贏得許多學校師生尊崇。上個月25日，廖媽媽以90歲高壽安詳辭世，多所國中小學校長聞訊悲切不捨，廖媽媽家屬已訂7日在苗栗縣三灣鄉老家舉辦告別式，一起來送廖媽媽最後一程。

「廖媽媽」廖彭蘊鈺女士（前排左三），27年來透過「研華文教基金會」深入各地偏鄉學校，為貧困學子提供獎助學金，造福許多弱勢優秀學子。（詹吉翔提供／謝明俊苗栗傳真）

「廖媽媽」廖彭蘊鈺女士（右），27年來透過「研華文教基金會」深入各地偏鄉學校，為貧困學子提供獎助學金，造福許多弱勢優秀學子。（詹吉翔提供／謝明俊苗栗傳真）

大家尊稱「廖媽媽」的廖彭蘊鈺女士，27年來透過研華文教基金會深入偏鄉學校，為貧困學子提供獎助學金，她堅持親自走訪每一個個案，將獎助金發放到學生手中，並且用心鼓勵孩子們努力上進。退休校長葉明相回憶，廖媽媽多年來不辭辛勞，走訪了39所學校，每年要頒發300餘萬元的獎助學金，對每位學生她都親自給予溫暖的擁抱與關心，也讓「研華文教基金會的獎助金」特別不一樣，這份愛心讓無數孩子得以改變命運。

廖媽媽生前曾說過，「不知不覺都20年了！我曾發願要做一些對社會有益的事，不要到臨老時心中有所遺憾。」這份心願，通過她與研華文教基金會的結緣，以行動實踐，成就了無數孩子的夢想，挽救了許多瀕臨絕望家庭的命運。

頭份國中校長鍾萬煋回憶起，10幾年前與廖媽媽一起去明德水庫附近探訪一戶弱勢家庭的情景，依然歷歷在目，廖媽媽即使近年來年事已高，仍堅持親自開車走訪，這份執著和愛心令人動容。近年來，因為她年事已高，基金會不再讓她親自開車訪問個案，但她對孩子們的關愛和鼓勵依然未減。

廖媽媽不僅關注弱勢族群與教育，也積極參與社區活動熱心志願服務，她曾出任三灣鄉婦女會理事長，成立太極拳班推廣太極拳活動，擔任北埔村慈善堂總幹事期間，推廣廟務，成立誦經團協助助念，參與神佛聖誕誦經活動。並在1991年及2021年分別以媳婦及婆婆的身分，榮獲三灣鄉模範婆媳表揚，並擔任竹南裕民志工服務協會理事長。2002年、2023年二度獲得三灣鄉好人好事表彰。其無私奉獻和大愛精神，成為社區的典範，善行義舉，無不令人敬佩和讚賞

廖媽媽平日熱心公益，對於偏鄉教育、社區扶貧與急難救助不遺餘力，家屬已訂7日母親舉辦告別式，屆時將有許多受助學校及家長出席致意，送廖媽媽最後一程，頌揚她的志業，表達對她的無限哀思與敬意，廖媽媽雖然離世，但她的愛不滅，持續照亮著偏鄉孩子們的求學之路，她的愛，也必將傳承，激勵更多人行善助人、回饋鄉里。