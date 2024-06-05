日本女星田中美久曾是女團HKT48的成員，退團之後轉戰戲劇圈，加上她在節目上的出色表現，獲得關注，讓人氣更勝從前，且擁有F級好身材的她，在推出個人寫真集後，同樣受到熱烈迴響。不過知名度攀升，卻為其帶來困擾，讓她再也不敢直接搭計程車到家門口。

田中美久日前在推特發文表示，因為最近搭乘計程車時被司機認出來，導致她之後不敢直接搭回家門口，故意在其他地方下車，在自己走回家門，深怕地址被有心人士知道會有危險。

田中美久發文表示，自己最近不敢直接搭計程車到家門口。（圖／翻攝自田中美久推特）

文章曝光後，粉絲紛紛前來留言「要小心了」、「搭計程車的好處和壞處」、「這是知名度上升的證明」、「這是變有名的證明」此外，也有人給予她建議「建議在便利商店或其他商店前下車」、「可以請經紀公司派專車接送」。

田中美久退團之後轉戰戲劇圈。（圖／翻攝自田中美久推特）

田中美久因崇拜對AKB48成員大島優子，便離開家鄉熊本參加甄選，11歲時以第三期成員的身份正式踏入偶像圈，18歲那年更在東京巨蛋舉行首場個人演唱會。2023年從HKT48畢業的她，以演員身分開始演藝活動，而她的電視作品《灰姑娘情結》在今年3月播出後，劇中小惡魔的形象，讓她圈粉無數。