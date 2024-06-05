113學年度大學繁星推薦第8類學群醫、牙學系今放榜，新北共有11人報考，錄取5人，5人均為三年前選擇在地就學的新北市國中畢業生，其中林口高中黃安竹錄取長庚大學醫學系，為學校首位應屆畢業生錄取醫學系的學生。

教育局表示，黃安竹選擇林口高中就近入學，在求學過程中，是師長眼中的好奇寶寶，總是在課堂上踴躍提問，發現問題解決問題，加上課後有系統地做知識統整，是他成為階段性的人生勝利組的關鍵，在得知上榜以後，不忘感謝學校師長、父母親及家人的栽培與陪伴，也感謝同學們的彼此支持與鼓勵。期許自己再接再勵，為未來杏林再添芬芳！

南山高中許舒涵同學錄取台北醫學大學醫學系，為國中部直升入學學生，在校表現出色，獲得111學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽新北區複賽生物科第一名、生物奧林匹亞初試特優、中研院生命科學人才培育計畫結業，並在多項比賽中獲獎，也積極參與各項服務與社團活動，在辯論比賽和模擬聯合國活動中取得多項佳績，展現了卓越的領導力和溝通能力，學業成績十分優秀，更在畢業時榮獲自強不息獎，期許自己未來道路上持續創造更多佳績。

教育局表示，2022年起推動在地就學大聯盟計畫，透過高中職特色發展工作圈積極與大學端合作，結合大學豐富學習資源，讓學生可提前銜接大學課程，也透過社區高國中資源共享計畫，將高中職的亮點課程、活動向下扎根。

新北市也與臺北市立大學及馬偕醫學院等校開設「醫學專題」課程，免費提供高中學生進行探索學習，前者與臺北市立聯合醫院合作，邀請專業臨床醫師分享實務經驗，後者則分別從聽語、醫檢、視光、護理與醫學系等五大領域開設專業課程。此外，自今年2月起由新北市高中與陽明交通大學共同研發「醫學概論」的數位課程，預計2025年將可作為新北市各校開設多元選修的豐富學習資源，進而使更多優秀學子在地就學。